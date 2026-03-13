【モデルプレス＝2026/03/13】4月5日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」より、第5弾出演者が発表された。【写真】「関コレ2026 S/S」第5弾出演者◆「関コレ」第5弾出演者解禁吉村大阪府知事が、11月14日・15日に大阪府で初めて開催する「全国豊かな海づくり大会」のPRステージに登場。本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施す