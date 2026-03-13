中国科学院紫金山天文台から得た情報によると、同天文台天体化学チームが主導して月隕石（いんせき）2個について詳細な研究を実施し、30億年前の月のマグマ補給事情を初めて明らかにし、月の後期熱進化の歴史を理解するために重要な証拠を提供したとのことです。研究チームは走査型電子顕微鏡や電子プローブマイクロアナライザー（EPMA）などの分析技術を利用して、2021年に発見された2個の月隕石について詳しい研究を実施しました