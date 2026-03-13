3月15日（日本時間3月16日（月））、映画の祭典・第98回アカデミー賞授賞式が、アメリカのロサンゼルスで開催される。今年は人種差別に対する風刺を交えたアクションホラー『罪人たち』が16ノミネートで、最多記録を更新したことが大きな話題となった。レオナルド・ディカプリオ主演のサスペンスアクション『ワン・バトル・アフター・アナザー』が13ノミネートでその後を追い、この2作を中心に接戦が繰り広げられている。また、