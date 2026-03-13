イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師の声明が12日、国営テレビで読み上げられた/IRINN（CNN）イランの新たな最高指導者にモジタバ・ハメネイ師が就任して4日がたち、世界はようやくその世界観を垣間見た。しかしアヤトラ（イランの宗教指導者）に昇格し、周囲からイスラム革命の「崇高な指導者」と称されるようになったモジタバ師は、動画に登場することもなければ、音声による声明を発表することもなかった。代わりに、