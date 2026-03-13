JR東日本はあすから鉄道の運賃を値上げします。平均で7.1％の値上げとなるということで、山手線などの初乗り運賃は切符の場合、150円から160円となります。みどりの窓口の利用者「（値上がり前に）息子の定期を買いに来た。値段が上がるので、その前に買っておこうかなと」全面的な値上げは、消費税が導入された時を除くとJR東日本に民営化されて以降、初めてです。