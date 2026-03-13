タダノ本社高松市 経済産業省と日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度で、上位500社の健康経営優良法人2026（ホワイト500）に、建設用クレーンメーカーのタダノ（高松市）と百十四銀行（高松市）が選ばれました。 タダノは1981年に「心とからだの健康づくり運動」をスタートし、「体力増進センター」を設置して社員と家族に開放したり、健康文化の育成に取り組んだりしてきまし