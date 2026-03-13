フジテレビの小澤陽子（34）、勝野健（26）両アナウンサーが12日、それぞれのインスタグラムで退社すると発表した。【もっと読む】東日本大震災から15年 テレビ局は特番を昼間に放送…災害報道はどう変わってきたか？小澤アナは「BS プライムオンラインTODAY」のMCをはじめ、スポーツからバラエティーまでこなす中堅で、勝野アナは「めざましテレビ」や「Live News イット！」のスポーツキャスター、「ぽかぽか」にも出演する