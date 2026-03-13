女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告が初公判で起訴内容を否認しました。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）は、2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で、初対面だった20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。13日午前10時から東京地裁で開かれた初公判で斉藤被告は、起訴内容について「同意してくれている