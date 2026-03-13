Image: WORKMAN 皆さん、今年の花粉はどうですか？ なんかすごい量の花粉が飛んでいるみたいですね。私はもう花粉情報を極力見聞きしないように努力して、鼻水が出れば拭き、目が痒くなったら目薬を挿し、鼻の通りが良くなるキャンディでやり過ごしています。それというのも、数年前から花粉の薬にいろんな副作用が出るようになってしまって、薬に頼れなくなったから。つまり、薬以外の方法