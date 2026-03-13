皆さん、今年の花粉はどうですか？

なんかすごい量の花粉が飛んでいるみたいですね。私はもう花粉情報を極力見聞きしないように努力して、鼻水が出れば拭き、目が痒くなったら目薬を挿し、鼻の通りが良くなるキャンディでやり過ごしています。それというのも、数年前から花粉の薬にいろんな副作用が出るようになってしまって、薬に頼れなくなったから。

つまり、薬以外の方法で対処しないといけないんです。だから花粉グッズの情報は常に欲しています。少しでも楽になりたいですからね。

そんな中、ワークマンがなかなか便利なギミック付き対花粉ジャケットを投入。一見シンプルなショート丈のブルゾンなのに、中身がすごいんです。

特殊加工「エアロクラスター」がすごい

「レディースエアロクラスターポケットブルゾン」の最大の特徴は、繊維に施された「エアロクラスター」加工。花粉が付きにくいだけでなく、繊維に付着した花粉やダニの排泄物由来の「タンパク質」も低減してくれるんですって。まるで空気清浄機を身にまとっているかのようなハイテク仕様です。

「ティッシュ」と「ゴミ箱」を内蔵

内側にはティッシュを入れられるポケットがついています。

このブルゾンにティッシュをセットしておけば、うっかりティッシュを持たずに出かけてしまうこともなくなるでしょう（ブルゾンのティッシュが空になっていなければの話ですが）。

さらにゴミ袋をセットできるボタン付きポケットまでついているんです。

鼻をかんだ後の湿ったティッシュをどうすればいいか悩んだ挙句、人目を気にしながらジャケットやパンツのポケットに隠したことがある人は私だけじゃないはず（私だけじゃないですよね？ ちょっと不安…）。

でも、このブルゾンを着ていれば、堂々と捨てられます。

ガジェットポーチっぽいものまで標準装備

目薬や鼻スプレーを収納するのにぴったりな、取り外し可能な「ミニポーチ」まで搭載されています。

必要なときにサッと取り出せ、スナップボタンで本体に固定できる。この「必要な小物を一箇所に集約する」感じ、テック好きにはたまらない機能美を感じます。

もちろん、ワークマン自慢の基本スペックも盛りだくさん。撥水加工、UVカット、抗菌防臭、パッカブル仕様になっています。さらにお値段は1,900円（税込）という安さ。

花粉グッズって、シーズンが終われば使わなくなるじゃないですか。花粉から解放されたら思う存分好きなファッションを楽しみたくなるから。だからこの価格は、シーズナルケアアイテムとしてはありがたいですよね。

というわけで、もう少し続くこの季節を快適に過ごすために、おひとついかがでしょう。

カラバリは、ブラック、グレージュ、カーキの3種類ですよ。

