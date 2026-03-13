●上空に強い寒気流入 きょう13日(金)日中にかけて天気急変注意●北風強めで厳寒 外出は冬の装いで●週末～来週は徐々に春の暖かさを感じる日々に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝にかけて、中国地方の山陰方面や、九州北部方面では、北風に乗って、時折雨雲が流れ込んできています。県内も、夜明け前から日本海側を中心に、所々で急な雨や、山間部は雪交じりとなっている所もあります。 きょう13日(金)は、日本付近の上空55