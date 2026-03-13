決勝ラウンドに意気込み「まずはベネズエラ戦に集中」野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドが行われるマイアミのローンデポ・パークで練習を行った。練習後に会見に臨み、準々決勝のベネズエラ戦に向けて意気込みを語った。14分間に及んだ会見の一問一答は以下の通り。――1次ラウンドのチェコ戦では村上宗隆内野手にアドバイスする姿があ