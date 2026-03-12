既婚女性との不倫を報じられた松本文部科学大臣が、先ほど記者団の取材に応じ、謝罪しました。松本文科相：私を日頃、支援をしてくださっております皆様方、色々と関係をする皆様方、そして、何よりも私の家族、こうした皆様方に、心からまずお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。家族に説明した際、「妻から大変な叱責を受けた」と述べつつ、記者団の取材には、「相手があること」だとして「当該女性