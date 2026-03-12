BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、朝井リョウ（あさい・りょう）著『イン・ザ・メガチャーチ』です。＊＊＊＊＊＊特定の信仰を持たない、無宗教の人が多いとされる日本。しかし、「推し（＝神）の崇拝」「グッズ購入や投げ銭という名のお布施」「聖地巡礼」「ファン（＝信者）同士の共同体」などの構造を持つ「推し活」は、宗教とかなり似た側面があるとも指摘さ