無念だろうが、ここを乗り越えない限りは……。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 11日に休場が発表された横綱大の里（25）。今場所は横綱昇進後初となる初日黒星から3連敗。協会に「左肩関節脱臼で3週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出した。大の里は昨年11月場所中に左肩鎖関節を脱臼。そのケガが響いて、先場所は10勝5敗と星を伸ばせなかった。それでも終盤の相撲内容から、