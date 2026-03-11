昨シーズン、大分トリニータの試合を観に行った人の割合は15.6％と、3年連続で低下したことが民間の調査機関の調べで分かりました。 大銀経済経営研究所は去年12月、大分銀行の窓口を訪れた人に大分トリニータに関するアンケートを実施し、624人から回答を得ました。 その結果、昨シーズンのホームゲームを1試合以上観戦した人の割合は15.6％と、前回より3.6ポイント減り、3年連続の