「薄毛が隔世遺伝するって本当?」――そんな噂を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。薄毛の原因にまつわる噂は巷に溢れていますが、この「隔世遺伝説」は根強く信じられているものの一つです。今回、薄毛は隔世遺伝するかどうか、22歳から69歳までのマイナビニュース会員413名にアンケートを実施。その結果、4人に3人にあたる75.3%の方が薄毛の隔世遺伝を信じており、信じていない方は24.7%にとどまりました。中には「