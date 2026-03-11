手当が必要な怪我をしているにも関わらず、一刻も早く夜逃げさせてほしいと懇願する母親。【漫画】本編を読む子どものころから漫画が好きで、ユーモアのある作品を描き続けている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。SNSで公開されている「夜逃げ屋日記」は、DV被害など深刻な事情を抱えた依頼者の夜逃げをサポートする仕事をもとに描かれた実話漫画だ。今回は、投稿作品の中から第7話を取り上げるとともに、作品の見どころについ