中国の電力大手、中国大唐集団によると、山東省鄆城（いんじょう）で建設中の「大唐鄆城630℃超々臨界1号機」の単体設備の調整試験が3月10日中に完了するとのことです。「超々臨界」とは、火力発電における先進的な発電技術であり、水の臨界点（温度374℃、圧力22.1メガパスカル）を大幅に上回る蒸気条件を指します。圧力25メガパスカル以上、温度580℃以上で運転する石炭火力発電ユニットは超々臨界ユニットに当たり