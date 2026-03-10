BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、瀬尾まいこ（せお・まいこ）著『ありか』です。＊＊＊＊＊＊『そして、バトンは渡された』『幸福な食卓』などで、血縁に縛られない親子関係をテーマにしてきた瀬尾まいこさん。そんな彼女が、自身の体験をもとに「血のつながった母と娘の物語」を主軸にしたのが『ありか』です。主人公は26歳のシングルマザー、美空。工場でパ