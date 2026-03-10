10日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に値を上げて、上げ幅は一時1500円を超えた。きのうは、イラン情勢の長期化するのではとの予測から原油価格が上がり、国際取引の指標となる先物価格が一時、1バレル＝119ドル台と、約3年9カ月ぶりの水準まで上昇した事などを受けて、日経平均株価が一時、4200円を超えて値下がり。終値でも2800円超下がり、下げ幅は歴代3位だった。しかし、トランプ大統領がアメリカメディ