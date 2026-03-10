【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,740.80 △239.25（3/9）NASDAQ：22,695.95 △308.27（3/9） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反発しました。トランプ米大統領が米国とイスラエルによるイランへの攻撃が早期に終結する可能性があると言及したことで、投資家心理の改善につながりました。ダウ平均は130ドル安の47,371ドルと下落して寄り付きました。朝方は地政学リスク懸念から軟調な推