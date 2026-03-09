テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年を記念して、TOKYO MX、BS11で再放送されることが決定した。TOKYO MXでは3月30日より毎週月曜日22時30分から、BS11では第1話のみ4月1日25時00分、第2話以降は4月6日より毎週月曜日23時30分から放送される。【画像】『涼宮ハルヒの憂鬱』 再放送ビジュアル＆原作者のコメント全文原作小説1巻目の【涼宮ハルヒの憂鬱』に各短編エピソードを順不同に入れた14話分を2006年放送時と同じ