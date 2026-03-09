NECレッドロケッツ川崎

中川つかさインタビュー 後編

SVリーグ優勝に向けて、プレッシャーと戦いながらも活躍をつづける中川つかさ photo by AFLO SPORT



激動の日本代表シーズン、そして世界選手権の盛り上がりから間もない10月11日に開幕したSVリーグ。

中川つかさだけでなく、佐藤淑乃、和田由紀子、山田二千華、日本代表で活躍した顔ぶれがそろい、早くもチャンピオンシップ進出を決めたNECレッドロケッツ川崎の試合には連日多くの観客が訪れている。

昨年までを遥かに上回る盛り上がりと注目度。選手としてはやりがいしかないのではないかと思いきや中川は「すごく嫌だった」と苦笑いを浮かべる。

「たくさんの方が来てくれて、そこでバレーができるのはありがたいこと。でも、それだけ多くの方が期待してくださっている以上は負けられない。その"負けられない"という感情自体が受け身になっているんです。しかも開幕が（SAGA）久光で、大阪マーヴェラスの試合もすぐにあったので、ものすごくプレッシャーでした。もしも負けたら『こんなに代表がいるのに負けるんや』と言われるだろうし、そうなれば（ポジション的に）私に矛先が向けられる。それが嫌だし怖かったんだと思います」

とはいえ始まれば開幕10連勝と好スタート。集客力もあり、強い。心を惹きつけられるファンが増えるのも納得なのだが、それでも中川には勝った試合よりも負けた試合のほうが色濃く残る。SVリーグで喫した５敗はもちろん、昨年末、マッチポイントを握りながら逆転負けを喫した皇后杯決勝では、自らの選択を「今もそれが正解だったか考えている」というほど、深く刻み付けられた１本がある。

なぜ、あの場面でその選択をしたのか。

司令塔、中川が今も悔やむ１本の理由を、初めて明かした。

【１本の選択で変わった結果】

――勝ち続けているからこそあえて、負けた試合をどう捉えていますか？

「最初に負けたのが11月15日のPFU（ブルーキャッツ石川かほく）。勢いのあるチームなので試合に入る前から『やられるかもしれない』という予感がありました。NECは、実際に強さもあるけれど同時に弱さも脆さもある。それが出たのが皇后杯（12月21日／対大阪マーヴェラス）の決勝でした。特に最後の３点に弱さがもろに出ていました」

――先にマッチポイントを握ってからの逆転負け。中川さんが言う「弱さ」は具体的に言うとどんなことですか？

「この１点は絶対に取りたいという場面で取りきれていませんでした。でもそれまでは、最初にリードしているからこそ、１、２個ブレイクされてもそのまま逃げきって勝てていたんです。

それが皇后杯では、その取りきれない悪いところが出ました。マッチポイントの場面で、私自身が最後にどこを選択するかというところでミドルに上げたんです。その直前に相手のマーヴェラスがタイムを取っているんですけど、私はそこでもどこを使うか迷っていました。決められないままコートに戻って、相手がサーブを打つギリギリの瞬間まで『どうしようかな』と考えていました。（相手の）ブロックシステムを考えたら、レフトに２枚来るのがわかっていたので、ライト側は１枚になるからそこでブロードか、バックアタックか......。

淑乃とシッソ（シルビア・チネロ・ヌワカロール）、ジア（ジョバンナ・ミラナ・デイ）、誰を使っても決められる自信はあったんですけど、（山田）二千華さんの調子がずっと上がってこないことも頭に引っかかっていたので、ここで決めなきゃ私も二千華さんも殻を破ることができないんじゃないか、という思いがあの瞬間に込み上げてきたんです。１点取れば勝てる、だけど殻を破ってほしい。どっちを選択すればいいんだろう、とギリギリまで悩んで、だけどここは決めてもらわないと困る、と思って二千華さんに上げたんです」

――結果的に、マーヴェラスの田中瑞稀選手のブロックにグッドタッチを取られてきり返されてしまいました。

「二千華さんが決めてこの試合を終わらせて欲しいと思っていましたが、私の選択が間違っていたんだと思いました。

試合が終わったあとに（コーチの柳澤）広平さんにも、『あの１本をどうしてあそこに上げたのか』と聞かれたので、私の考えていた、『開幕戦から二千華さんの調子が上がってきていないのも感じていたので、最後は今シーズンのキャプテンを務めている二千華さんに決めてもらい、殻を破ってほしいという気持ちをトスで伝えたかった』と話しました。

でも、『そういう場面ではなかったのかな』と言ったら、広平さんが『パリ五輪の準々決勝で（男子日本代表の）関田（誠大）さんが、石川祐希さんにトスを上げた場面、あの時に西田（有志）選手も前衛にいて、結果的にこっちだったんじゃないかと考えるかもしれないけど、全部タラレバだから結果はわからない』と言ってくれました。

だから私が成長するためには、『人で見るんじゃなく、いい意味でスパイカーをコマとして見ることができるようになればいい選択ができるんじゃないか』と言われて納得しました。だからこそ、これからにつなげていかなきゃいけないと思うし、それぐらいあの１点、１本は今でも自分のなかに残っています」

――選択肢が多いからこそ難しい部分ではありますよね。

「試合が終わったあと、淑乃は『あの時自分がバックアタックに行けます、って言えばよかったです。結果、レセプションでジアのカバーを選んでしまってごめんなさい』と。その選択は間違いじゃないと伝えました。シッソも『私に持ってきてって言えばよかったね』と言ってくれて、すごくありがたいんですけど、申し訳ない気持ちでした。

タイトルを獲る１点と考えたら間違っていたと思ったので、同じことを繰り返さないようにしなきゃ、っていう思いは今まで以上に強くなりました」

【これからもっと強くなる】

――この経験をSVリーグでどう活かしていくか、ということですね。

「正直に言うと怖いんです。また同じ場面が来た時に私はどうするのか。もちろん二千華さんにも『あの場面で決めてほしかったから上げた』という話をしたので、二千華さんも皇后杯の時とは違うと思うし、そういうなかで自分がどういう選択をしたらいいのか。すごく難しいですよね。だからまだ、試合をしていて"楽しい"とは思えない。毎回試合が終わると疲労困憊です（笑）」

――チームとしても中川さんご自身ももっと強くなるために、どうつなげていきたいですか？

「チームとして見れば、やっぱりまずは個々の強さがもっと出ないといけないと思います。特に後半、ファイナルに向けては技術も心の面も強くなっていかないと、最後に勝てるチームにはなれない。メンバーが固まってきたけれど、変化や刺激を加えながら成長していく。優勝する時って、油断することなく"いける"と共有できる時だと思うので、そういうチームになることが大事だと思っています。でも今はまだ、目の前の試合を戦うことが精いっぱい。試合が来るたび重圧に押しつぶされそうになりながら戦って、終わったらどっと疲れて、でもまた試合がくる。その繰り返しですね」

――楽しいと思う瞬間はありますか？

「難しい質問ですね（笑）。バレーボールが好きっていうのはずっとブレずにあるし、決めたことは絶対やりきる。そういう性格だから、楽しさはあまり感じないかもしれないです。やっぱり、楽しいのは勝った時かな。でも優勝してもそのうれしさとか楽しさって本当に一瞬。NECに入った年に、決勝の雰囲気を経験させてもらって、それは本当にすごいことなんですけど、私が何かしたわけではないので......。あの時は（古賀）紗理那さんとか（小島）満菜美さんとか、コートに入っている人たちの力があったからだと思うので、自分が出続けて優勝できたらどんな感覚なんだろう。想像できないけど、味わいたいですね」

――SVリーグは終盤へ、その後はまた日本代表シーズンが始まります。改めて、目標は？

「SVリーグで優勝することはもちろんですけど、個人としては、やっぱり一番はオリンピックに出て勝つこと。だからSVリーグの優勝も通過点なのかもしれない。そこからまた次の道が見えてくると思うし、だからこそ今をとにかく頑張りたい。何があっても絶対2028年のロサンゼルス五輪に行く、そこまで突っ走ると決めているので、そこまではやりきりたい。今はそこまでしか考えていないですけど、その時に『まだやりたい』と思えば４年後を目指すと思う。その時にならないとわからないですけど、長くやるかもしれないし、スパっと辞めるかもしれない。どうなるのかな。まずはとにかく、今を必死に頑張ります」

Profile

中川つかさ（なかがわ・つかさ）

2000年８月13日生まれ、大阪府出身。ポジション・セッター。身長159cm。

金蘭会中学、金蘭会高校、東海大の各カテゴリーすべてで日本一を経験している。高校３年の時には春高バレーで連覇を果たし、大学４年最後のインカレでも連覇を経験して、最優秀選手にも選ばれた。2023年にNECレッドロケッツ川崎に入団。2025年は日本代表としても活躍した。