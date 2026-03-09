スポーツイベントと現代のネット文化の新たな課題「台湾人が東京ドームにゴミを放置した」――。そんな投稿が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の最中にSNS上で拡散された。添えられていたのは、座席に弁当やペットボトルが散乱した1枚の写真。しかし、大会を取材する記者が現場に足を運び、同じ位置から確かめると、いくつもの違和感を覚えた。同時にスポーツイベントと現代のネット文化の新たな課題が浮かび上がった