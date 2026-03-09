3月8日、高知競馬場で行われた4R・土佐春花賞（3歳・ダ1300m）は、岡村卓弥騎乗の2番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のエンドレステイル（牝3・高知・打越勇児）、3着にクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:23.5（重）。レース序盤、人気を集めたエンドレステイルが先行、ザガラ、カツテナイオイシサと続いてクスダマが中団で進行。2馬身程リードするエ