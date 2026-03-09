3月8日、高知競馬場で行われた4R・土佐春花賞（3歳・ダ1300m）は、岡村卓弥騎乗の2番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のエンドレステイル（牝3・高知・打越勇児）、3着にクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:23.5（重）。

レース序盤、人気を集めたエンドレステイルが先行、ザガラ、カツテナイオイシサと続いてクスダマが中団で進行。2馬身程リードするエンドレステイルをカツテナイオイシサが猛追、やや離れて位置取りを上げたクスダマが三番手で最終コーナーを通過。逃げ切りを狙うエンドレステイルに怒涛の追い上げを見せたカツテナイオイシサが迫り、ゴール前で見事差し切ってクビ差で勝利した。カツテナイオイシサは初の重賞勝利、岡村卓弥騎手は御厨人窟賞に続く重賞2連勝を果たした。

「本当に馬のおかげ」

1着 カツテナイオイシサ

岡村卓弥騎手

「前走から1ヶ月くらい間隔が空いたので、厩務員さんとも相談してしっかりここに向けて仕上げた結果が出て本当に嬉しいです。エンドレステイルに付いていったらチャンスがあると思ってましたが、最後は馬が頑張って躱しにいってくれて、本当に馬のおかげです。この先の重賞も勝てるように人馬とも頑張っていきます。道中も折り合いありますし、短距離より長距離の方がええ感じがするので、これからも楽しみです」

カツテナイオイシサ 5戦4勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：ヴァンセンヌ

母：カネトシコンサイス

母父：SmartyJones

馬主：内田玄祥

生産者：YMホースレーシング

【全着順】

1着 カツテナイオイシサ

2着 エンドレステイル

3着 クスダマ

4着 トサノデイジー

5着 ベルベットアノ

6着 スレイラー

7着 エアロノート

8着 ララハカランダ

9着 ジョウショーボビー

10着 ザガラ

11着 キーゴールド

12着 アピールパワー