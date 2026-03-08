卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は8日、神奈川県・厚木市萩野運動公園で行われ、木下マイスター東京は琉球アスティーダと対戦。マッチカウント3－1で勝利を収めた。 ■Tリーグで経験を積み日本のホープへ KM東京は前日の金沢ポート戦に勝利を収め、2年ぶりのプレーオフに首位での通過を決めた。そうした中、ホームでのレギュラーシーズン最