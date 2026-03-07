７日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、ＷＢＣ日本−韓国戦が続いていたため試合映像などが使えず、解説に五十嵐亮太氏を迎えて前日の台湾戦を写真を使いながら振り返り、韓国戦が終了した午後１０時１５分頃に安住紳一郎アナが口頭で日本勝利を伝えた。五十嵐氏は韓国戦に関しては口頭で寸評しただけで、出演時間が終了した。今回ＷＢＣは米動画配信大手ネットフリックスが国内の独占放送権を獲得しており