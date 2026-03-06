横断歩道を渡っていた児童2人が車にはねられる 薩摩川内市で6日午後、横断歩道を渡っていた女子児童2人が車にはねられ病院に搬送されました。 薩摩川内警察署によりますと6日午後3時すぎ、薩摩川内市平佐町の市道のT字路で、横断歩道を渡っていた9歳の女子小学生2人が右折してきた乗用車にはねられました。「2人に気づかなかった」いずれも軽傷 2人は左足に痛みを訴え病院に搬送されましたがいずれも軽傷だということです。 2