3月4日、Xで一般ユーザーが生成AIによる画像を投稿。

《「マクドナルドで働く若き日の小泉今日子」ついにAIは日本人のタレントまで描けるようになったか》

という文言とともに投稿されたのは、昭和の雰囲気が漂うマクドナルド風の店内で、当時の制服に身を包んだ小泉今日子風の店員姿だ。この投稿は瞬く間に拡散され、95万件近いインプレッションを記録した。

これに対し、小泉が代表を務める「株式会社明後日」のアカウントが反応。《あらやだ、AIってなんでも出来ちゃうのね》とリポストした。

《あちゃー！本物のキョンキョンに見つかっちゃいました（*´ω｀*） うれしーーー！！》とはしゃぐユーザーに対し、小泉は《ほんとはダメなのよ。こういうことしちゃ！》とピシャリとたしなめた。

「しかし、投稿は削除されることもなく、ユーザーは《ついにキョンキョンのAI画像がニュースでまとめられた》と喜ぶ始末。小泉さん本人が“ダメなのよ”と指摘しているにも関わらず、翌5日には中森明菜風の昭和のパイロット画像を投稿するなど、まったく気にしていない様子です」（芸能記者）

Xでは“即削除案件”であるとして、批判が殺到。

《「もうこれを最後に二度としないでね」と嗜める意味での引用なのに当の肖像権侵害者は「本人に届いて嬉しい！もっとやるぞ」ってなってそうで辛い》

《万引きを初犯だからとやんわり嗜められてるのに自慢しようとしてるリテラシー 小泉さん本人もガッカリされてると思いますよ…》

《肖像権って知ってます？喜ばれてるんじゃなくて、優しく注意されてるんですよ。謝罪して削除ですよ》

多くの人が苦言を呈しているが、3月6日になった現在も投稿は閲覧可能な状態だ。

「かつて、ネット上ではアイコラ（アイドル＋コラージュ）が大問題となりました。現在はAIで本物と見間違うほど高精度のものが手軽に作れる状況となり、炎上騒動も数多く起きています。今年1月には漫画家の田辺洋一郎さんがSTU48のメンバーの写真を使用し、《首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて》と指示して画像を作成。複数のメンバーから抗議を受けて大炎上し、謝罪に追い込まれました。今回の画像は性的コンテンツではありませんが、本人の許諾を得ずに作っている時点で問題でしょう」（前出・記者）

キョンキョンの真意が正しく伝わり、事態が収束することを願うばかりだ。