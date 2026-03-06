BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、湊かなえ（みなと・かなえ）著『暁星（あけぼし）』です。＊＊＊＊＊＊「暁星」とは、夜明けの空に見える金星、明けの明星のこと。暗闇の中でひときわ明るく輝くことから、希望の象徴と捉えることもできます。この二文字をタイトルにした『暁星』は、文部科学大臣で大御所作家でもある清水義之が、ある式典の最中、舞台袖から飛