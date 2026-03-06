8日に京都で開催される全国車いす駅伝大会に向けて、大分県代表の選手が決意を新たにしました。 【写真を見る】全国車いす駅伝、大分県代表チームが壮行会王座返り咲きへ健闘誓う 今年の全国車いす駅伝大会には、大分県から2チーム計10人の選手が出場します。大会では、京都市内の21.3キロのコースを5人の選手がたすきをつなぎます。 6日の壮行会では、大分Aチーム主将で、ホンダ太陽の山口修平選手