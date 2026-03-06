5人組グループ・嵐が4日、デジタルで約5年5ヶ月ぶりとなる新曲「Five」をデジタルシングルとして配信。さっそく同日からカラオケにも導入され、カラオケDAMの“粋”な仕掛けにファンが盛り上がりを見せた。【写真】「エモすぎる…」嵐の新曲、カラオケDAMの仕掛けDAMは4日、公式Xで「嵐 待望の新曲 #Fiveカラオケ配信開始」とコメント。「選曲番号は5555-55!!」「誰もが聞きたかった嵐の新曲を#DAM で思いっきり歌おう」と呼