中国メディアの潮新聞は5日、日本に滞在する中国人留学生が「ぶつかり族」の被害を告白したと報じた。「ぶつかり族」とは街や駅などの人混みで通行人に故意にぶつかる人を指す。最近では、渋谷のスクランブル交差点で台湾から観光に来ていた女の子に女性が故意にぶつかって跳ね飛ばす動画が物議を醸し、中国駐日本国大使館が注意を呼び掛けている。記事によると、日本に留学中の梁（リアン）さんは過去に2度被害に遭ったことがある