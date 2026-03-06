第一子出産立ち会いのためチームを一時離脱していたオリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（27）が6日、1軍本隊に合流した。パートナーのジョスレイさんが米国で2月25日に第一子を出産し、母子ともに健康。冒頭に自ら日本語で「産まれました」と報告した来日3年目の助っ人右腕は、「初めて（我が子を）見た瞬間は、泣きました」と屈託のない笑顔を浮かべた。首元にタトゥーで「感謝」と刻むほどの親日家で、第一子は日