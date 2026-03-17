大会5登板でいまだ無失点、8Kの好投■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝が16日（日本時間17日）に行われ、ベネズエラがイタリアに逆転勝ちを収め、初の決勝進出を決めた。8回を抑えたアンドレス・マチャド投手は試合後に報道陣の取材に応じ、オリックスや日本への感謝を届けた。劣勢だったベネズエラは7回に逆転に成功。2点リードの8回のマウンドに