鉄旅タレント・伊藤桃さんが、写真展「令和に残したい汽車旅 展」を開催します。会期は2026年3月7日から31日まで。会場は東京都荒川区南千住の都電カフェです。伊藤さんは、小田急全駅のマニアックな情報を紹介した『鉄道アイドル伊藤桃 小田急全駅ものがたり』や、『最長片道切符 11000kmの旅〜鉄旅タレントが挑んだ、令和4年新ルート達成第1号への24日間〜』を著書に持つ、根っからの鉄道好きとして知られています。本展