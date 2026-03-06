カプコンは、3月22日に30周年を迎える『バイオハザード』シリーズの記念プロジェクトを、デジタルプログラム「カプコンスポットライト」にて発表した。 【画像あり】バイオハザード30周年記念施策ラインナップ シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』は、FBI分析官のグレース・アッシュクロフトとエージェントのレオン・S・ケネディを主人公に据えたサバイバルホラー