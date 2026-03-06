松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」が５日の最終回ラストシーンで、シリーズ化に含みを持たせるような「１文字」を残して幕切れとなった。松嶋演じる国税調査官・米田正子率いる「雑国＝ザッコク」こと、国税局の「複雑国税事案処理室」メンバーが面倒な脱税案件を次々と解決していく物語。最終回では、ドラマの主軸をなす政治家「鷹羽家」の不正に関し、１０億円の裏金を暴いて決