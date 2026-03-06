優雅な生活を披露していたインフルエンサー富裕層が多く住む中東UAE（アラブ首長国連邦）の状況が一変した。米国＆イスラエルとイランの軍事衝突により、近隣諸国にも報復攻撃が続いている。その中には“中東の楽園”と呼ばれるドバイも含まれる。ドバイは所得税がかからない経済環境、高層ビルが立ち並ぶ住環境で、インフルエンサーや起業家などに大人気。人口約400万人のうち９割を外国人が占める。空路では欧州便の経由地として