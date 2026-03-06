第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。この世代の注目の好投手には「2年生四天王」と呼ばれる4投手がいる。横浜・織田翔希、沖縄尚学・末吉良丞、山梨学院・菰田陽生、聖隷クリストファー（静岡）・高部陸で、今大会には織田、末吉、菰田の3人が集結。また、今秋ドラフト上位候補に挙がる大阪桐蔭の最速153キロ右腕・吉岡貫介も力がある。好投手をいかに攻略す