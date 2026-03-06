世界的な桜の名所として知られるアメリカの首都ワシントン。今年の桜の見頃は今月29日ごろからになると発表されました。ナショナルモールケビン・グリース博士「桜の満開予想日は3月29日から4月1日です」アメリカの国立公園局は5日、ワシントンの今年の桜の見頃が今月29日から来月1日になると発表しました。満開の時期としては、例年通りだということです。首都ワシントンのポトマック川沿いは、ソメイヨシノなどの桜が3000本以