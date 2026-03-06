アストロズのオールスター遊撃手、ジェレミー・ペーニャ（28）が右手薬指の指先を骨折、2週間後に再検査を受ける予定だと球団が5日（日本時間6日）に発表した。手の専門医の診察を受けた際に判明したもので、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場は不透明となった。また、アストロズの開幕戦（対エンゼルス）に出場できるかどうかも危ぶまれている。ペーニャの検査に先立ち、アストロズのジョー・エスパーダ監督