新レーベル「Rii.MJ」（リ・エムジェイ）が始動した――その実態はひとりの韓国人プロデューサーが日本で人生を懸けて挑む異例のプロジェクトだった。 （関連：ミン・ヒジン、NewJeansを成功に導いた異端の発想「トレンドを無視した方がむしろ創意に富む」） 手がけるのは、BTSやTOMORROW X TOGETHERら数多くのグローバルスターを発掘／育成してきたキム・ミジョン。彼女がレ