大分県内の蔵元が仕込んだ新酒の出来ばえを審査する「きき酒会」が5日、大分市で行われました。 【写真を見る】大分県内の新酒「きき酒会」13蔵元・72点が出品 この審査会は、県内にある蔵元の技術の向上を図ろうと、県酒造組合が毎年行っています。今年は、宮崎県の1社を加えた13の蔵元から去年10月以降に仕込まれた清酒の大吟醸など72点が出品されました。 審査会では、熊本国税局の鑑定官ら審査員15人が香りや味を確かめて