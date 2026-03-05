メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市内の住宅に侵入し、ネックレスなどを盗んだとして男が逮捕されました。余罪が約1億円にのぼるとみられています。 警察によりますと窃盗などの疑いで逮捕された自称・自営業、武道麗容疑者（33）は去年11月、守山区の住宅に侵入し現金とネックレスなどの貴金属あわせて約43万円相当を盗んだ疑いがもたれています。 防犯カメラに映った車両などから武道容疑者が浮上、容疑を認めてい