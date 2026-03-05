7年近くにわたってコインパーキングに駐車し続けた男が逮捕された。【映像】「約315万円」駐車料金滞納した男が逮捕神戸市に住む運送業の男が、2019年から料金を支払わずに車を止め続けたとして、威力業務妨害の疑いで逮捕された。駐車場に車を止め続けて、踏み倒した金額は315万2500円。調べに対し、男は「エンジンがかからなかった」などと供述しているという。（『ABEMA的ニュースショー』より）