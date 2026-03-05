阪神戦では大谷、近藤の打順だった。本番でも継続されるか(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補に挙げられている侍ジャパンは、大谷翔平を中心とする打線が今大会での大きな鍵となる。日米球団所属の強打者たちが顔を揃える中、大谷の前後を固める打者もポイントで、その1人が2大会連続出場となる近藤健介だ。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る前回大会では全