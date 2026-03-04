春の全国大会や九州大会に出場する大分市内のスポーツ少年団の激励壮行式が行われ、選手たちが決意を新たにしました。 【写真を見る】大分市内のスポーツ少年団、全国や九州大会に4競技5チーム出場へ激励壮行式 大分市役所で行われた壮行式には、小中学生の全国大会や九州大会に出場する空手やバドミントンなど4競技5チームの選手らが出席しました。式では清水久子副市長が「仲間や周囲への感謝を胸に